”Deoarece sunt planificate greve ale personalului de handling la sol in toata Italia pe 15 iulie, Wizz Air doreste sa informeze ca durata calatoriei catre aeroporturi, check-in-ul si controalele de securitate pot dura mai mult decat de obicei. Recomandam cu insistenta pasagerilor sa isi planifice in consecinta si sa aloce suficient timp pentru a ajunge la aeroport si a efectua toate formalitatile necesare la biroul de check-in, la controlul de securitate si la poarta de imbarcare. Chiar daca grevele sunt in afara controlului nostru, Wizz Air face tot posibilul pentru a minimiza perturbarile. Cu…