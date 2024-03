De 8 martie, despre o prea minunată domniță valahă Cinste femeilor din toata lumea! Despre una singura aș dori sa scriu aici, un geniu mai puțin știut al acestei nații: Elena Ghica. A fost, probabil, una dintre cele mai inteligente femei care a trait pe acest taram. Vorbea fluent noua limbi, scria despre arta, folclor, istorie. A avut o minte liberala și a fost prima care a aparat drepturile femeilor intr-o perioada in care aceasta activitate parea o fantasmagorie. Fiica de boieri de prima mana, dintr-o familie cu domnitori și cu mișcatori de țara, Elena a primit o educație așa cum ii șade unei spițe nobile. La varsta de 14 ani, Elena traducea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

