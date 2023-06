Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Nationale a Supravietuitorilor de Cancer. Oamenii trebuie sa stie ca medicina a evoluat foarte mult, iar cancerul poate fi tratat, vindecat, mai ales daca este descoperit in stadiu incipient. La nivelul autoritatilor, am decis extinderea…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, un mesaj cu prilejul Zilei Rezervistului Militar, in care afirma ca rezervistii militari sunt veritabile modele de urmat pentru tinerele generatii si ii incurajeaza pe acestia sa ramana implicati in dezvoltarea societatii civile. „Astazi, cand suntem…

- Daniel Dragomir a fost eliminat in ediția 26 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11. La scurt timp dupa ce a parasit competiția, acesta a publicat un mesaj la care fanii au reacționat imediat.

- Incalzirea recenta și rapida a oceanelor lumii a alarmat oamenii de știința, ingrijorați de faptul ca aceasta va contribui la incalzirea globala. Luna aceasta, suprafața globala a marii a atins o noua temperatura record, fiind prima data cand se incalzește atat de mult și atat de repede, potrivit BBC.Oamenii…

- Divorțul dintre Deea și Dinu Maxer a șocat o țara intreaga, dupa ce au facut anunțul in urma cu doar cateva zile, cand au semnat și actele de divorț. Chiar daca artistul a ieșit in public cu declarații prin care a susținut ca este vorba despre o desparțire pașnica, Deea a publicat un mesaj acid, care…

- Depre anul 536 se spune ca a fost cel mai greu din istoria omenirii. Cauza? O erupție vulcanica din Islanda care a raspandit cenușa, blocand lumina soarelui timp de peste un an in mai multe parți ale lumii. Ca rezultat al acestui fenomen, 536 a fost unul dintre cei mai reci din mii de ani. Iata ce spun…

- De Ziua Mondiala a Teatrului, presedintele UNITER Dragos Buhagiar a transmis un mesaj prin care sustine un teatru care sa fie al tuturor "nu prin razboi, ci prin valoare, nu prin lupta, ci prin arta"."Draga teatrule… Iti scriu intr-o perioada in care in lume oamenii se lupta pentru viata, in care…

- Dupa 400 de ani de cautari subacvatice, dar fara succes, a fost gasit continentul pierdut al lumii. Momentul istoric s-a intamplat dupa proceduri grele și incertitudinea ca ar mai putea fi gasit vreodata. Insa, minunea s-a produs in urma cu puțin timp.