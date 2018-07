Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, luni seara, in runda a doua a turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, in timp ce Elena-Gabriela Ruse, debutanta la un Grand Slam, a fost eliminata de Agnieszka Radwanska, dupa ce a ratat sase mingi de meci. Buzarnescu…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens, cap de serie 4, campioana de la US Open, a fost eliminata inca din primul tur al turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului, dupa ce a fost invinsa luni de croata Donna Vekic cu 6-1, 6-3. Stephens, care nu a jucat niciun turneu…

- Gabriela Ruse, considerata de mulți specialiști drept urmașa Simonei Halep in tenisul feminin romanesc, a reușit astazi, la Londra, o performanța de excepție. Jucatoarea de 20 de ani s-a calificat pe tabloul principal de la Wimbledon, dupa ce a reușit o campanie preliminara superba.

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova a fost invinsa in doua seturi, 7-5, 6-4, de grecoaica Maria Sakkari, intr-o partida disputata marti in cadrul turneului demonstrativ pe iarba de la Hurlingham (Anglia). Aceasta a fost primul meci al rusoaicei eliminarea in sferturile de finala ale turneului de…

- Simona Halep are in acest moment premii brute in valoare totala de 23,494 milioane de dolari castigate din tenis, cu care ocupa locul 11 in clasamentul "all-time". Ea si-a asigurat, prin accederea in ultimul act la Porte D'Auteuil, un premiu de 1,12 milioane de euro, aproximativ 1,3 milioane de dolari.…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, fost lider mondial, va fi adversara Simonei Halep in sferturile de finala ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Kerber a trecut in optimi de favorita gazdelor, Caroline Garcia, 6-2, 6-3.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (38 WTA) a ratat, luni, calificarea in turul trei al turneului de la Madrid (Spania), dotat cu premii in valoare totala de 6,684,828 de dolari. Begu a fost invinsa de rusoaica Maria Sarapova (Rusia, 52 WTA), fost lider mondial si castigatoare de Grand…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, cu 5 turnee de Grand Slam in palmares, continua sa-si doreasca un titlu major la varsta de 31 ani, chiar daca acum nu face parte din primele 40 de jucatoare ale lumii, relateaza Reuters. Sarapova, nr. 41 mondial, a revenit pe teren in aprilie 2017,…