- Simona Halep a declarat, miercuri, dupa calificarea in semifinalele turneului de la Wimbledon, ca joaca in prezent cel mai bun tenis al sau. “Ma bucur ca sunt din nou in semifinale. Sunt foarte ermotionata. A fost un meci dificil. Am avut insa incredere in mine, am spus ca trebuie sa fiu tare pe picioare.…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) și Amanda Anisimova (20 de ani, 25 WTA) se var infrunta, miercuri, de la ora 15.30, intr-un meci din sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon, informeaza Gazeta Sporturilor . Partida dintre Simona Halep și sportiva americana Amanda Anisimova va fi programata…

- Simona Halep (locul 18 WTA si cap de serie 16) joaca azi, in sferturile de finala ale turneului Wimbledon 2022, cu Amanda Anisimova (locul 25 WTA si cap de serie 20). Partida este programata de la ora 15.30 și vafi transmisa in direct pe Europort. Halep si Anisimova s-au mai intanit de trei ori in circuitul…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 18 WTA, cap de serie nr. 16) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o in optimi, in doua seturi, scor 6-1, 6-2, pe spaniola Paula Badosa (24 ani, 4 WTA, cap de serie nr. 4). Partida a…

- Simona Halep (locul 18 WTA si favorita 16) s-a calificat in sferturile turneului de la Wimbledon. Jucatoarea romana de tenis a invins-o in optimile de finala ale competiției pe iberica Paula Badosa 6-1, 6-2. In sferturile de finala, Halep va evolua cu invingatoarea dintre frantuzoaica Harmnony Tan și…

- Cori Gauff a fost prea buna pentru Mihaela Buzarnescu intr-un meci disputat joi seara, pe Terenul Central de la Wimbledon. Americanca a invins-o și pe Mihaela Buzarnescu (127 WTA), in turul doi, scor 6-2, 6-3, dupa ce in runda inaugurala a rapus-o pe Gabriela Ruse cu 2-6, 6-3, 7-5. Gauff se chinuise…

- Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) i-a adus un omagiu adversarei sale Kirsten Flipkens, care s-a retras dupa meciul de la Wimbledon. Romanca a declarat ca este o bucurie ca a putut juca impotriva belgiencei. ”Nu e vorba despre meciul meu acum, ci doar despre ea. Ma bucur ca am putut juca impotriva ei.…

- Simona Halep (locul 19 WTA si cap de serie numarul 4) s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 250 de la Bad Homburg, din Germania. Jucatoarea romana de tenis a invins-o in optimi pe slovena Tamara Zidansek (locul 58 WTA), scor 6-0, 6-3. In sferturile competiției,…