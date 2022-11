William va fi ultimul rege? Apune Casa Regala britanica? Cine spune acest lucru! Prințul William ar putea fi ultimul Rege al Marii Britanii. Asta inseamna ca fiul lui, Prințul Goerge, s-ar putea sa nu ajunga niciodata pe tron. Acestea sunt predicțiile unui istoric regal. In prezent, Prințul William este primul in linie pentru tronul Marii Britanii, ai Prințul George ar trebui sa ii urmeze. Charles este cel care a devenit Rege dupa trecerea in neființa a Reginei Elisabeta a II-a. Scriitor și istoric regal, Hilary Mantel declara anul trecut ca Prințul William, acum Prinț de Wales, ar putea fi ultimul…