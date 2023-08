WhatsApp introduce autentificarea cu e-mail pentru mai multă securitate In ciuda faptului ca WhatsApp va permite asocierea unei adrese de email pentru o autentificare mai sigura, va folosi in continuare numarul de telefon pentru identificare. In varianta actuala, trebuie doar sa obții cartela SIM asociata cu identitatea utilizatorului WhatsApp pentru a te putea conecta la contul acestuia prin codul SMS care este trimis pe numele utilizatorului. Nu exista nicio bariera care sa impiedice accesul oricui la arhiva de mesaje WhatsApp daca utilizatorul nu a setat codul PIN pentru cartela telefonului sau daca telefonul in care este inserata cartela este deja pornit și deblocat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

