Webinar gratuit: Solutii pentru companiile lovite de criza DoingBusiness.ro in parteneriat cu Microsoft Romania organizeaza joi, 26 martie 2020, webinar-ul BUSINESS EVOLUTION cu tema Rethink Strategy - Continuity, Challenges si Opportunities, intr-un efort comun de a ajuta companiile din Romania sa isi redefineasca planurile intr-o perioada de provocari financiare si economice fara precedent.



In acest sens, in cadrul seminarului vor fi dezbatute mai multe teme legate de modul in care companiile din Romania ar trebui sa actioneze in perioada imediat urmatoare. Vom discuta despre Planuri de Continuitate a Afacerilor luand in considerare principalele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

