Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite s-au declarat "profund ingrijorate de violentele de la Ierusalim", dupa ce mai mult de 150 de palestinieni au fost raniti, vineri, in timpul confruntarilor cu politistii israelieni pe Esplanada Moscheilor din Orasul Sfant, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- "Indemnam toate partile la retinere, sa evite provocarea prin cuvinte sau acte si sa pastreze status quo-ul istoric al Esplanadei Moscheilor / Muntele Templului", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al american, Ned Price.Al treilea loc sfant al Islamului, Esplanada Moscheilor,…

- Statele Unite nu ar fi ingrijorate de faptul ca o extindere a NATO ar face altceva decat sa promoveze stabilitatea in Europa, a afirmat joi purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat american, Ned Price, potrivit agerpres.ro.

- Statele Unite nu ar fi ingrijorate de faptul ca o extindere a NATO ar face altceva decat sa promoveze stabilitatea in Europa, a afirmat joi purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat american, Ned Price, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Statele Unite nu ar fi ingrijorate de faptul ca o extindere a NATO ar face altceva decat sa promoveze stabilitatea in Europa, susține purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat american, Ned Price, potrivit Reuters. Reprezentantul diplomatiei SUA a raspuns astfel unei intrebari legate de posibilitatea…

- "Avioanele nu sunt ceea ce au nevoie in principal partenerii nostri ucraineni in acest moment", a declarat presei purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price."Cand analizam distrugerea semanata de Kremlin asupra regiunilor Ucrainei, aceasta este cauzata in principal de rachete", "proiectile",…

- SUA a avertizat Rusia ca o relatie mai stransa intre Moscova si Beijing nu va diminua consecintele unei invazii a Ucrainei, ba din contra, va duce la o economie și mai fragila, transmite Reuters . Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, a declarat ca Statele Unite au o serie de…

- Statele Unite au afirmat luni ca nu au "nicio divergenta" cu europenii cu privire la sanctiunile fara precedent care vor fi impuse Rusiei in cazul unei invazii a Ucrainei si nici cu privire la urgenta amenintarii, noteaza AFP."Nu exista ambiguitate", "nu exista nicio divergenta", a spus purtatorul de…