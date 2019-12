Washingtonul acuză Bagdadul că nu i-a "protejat" pe americani Statele Unite au acuzat luni autoritatile irakiene ca nu au facut ce era necesar pentru "a proteja" interesele americane, la o zi dupa loviturile americane care au suscitat indignare in Irak, noteaza AFP. "Am prevenit guvernul irakian in repetate randuri si am impartasit informatii pentru a incerca sa actionam impreuna cu acesta pentru a-si asuma responsabilitatea de a ne proteja in calitate de putere invitata", le-a declarat jurnalistilor la Washington un oficial cu rang inalt din Departamentul de Stat al SUA. El a reamintit ca armata si diplomatii americani sa aflau la fata locului "la invitatia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

