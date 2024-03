Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au comunicat ca sustin ferm integritatea teritoriala a Moldovei, dupa ce oficialii din regiunea separatista Transnistria au facut un apel catre Rusia pentru protectie, informeaza Rador Radio Romania. Un oficial al Departamentului de Stat a declarat ca Washingtonul urmareste situatia…

- Administratia Biden si guvernul actual al SUA raman atasate principiului solidaritatii din NATO, insa este „extrem de important” ca statele membre sa-și respecte angajamentul luat unele fata de altele in toate privintele, a declarat marți Yuri Kim, adjunctul principal al asistentului secretarului de…

- Elicopterul a plecat, marți seara, de la baza Creech Air Force de langa Las Vegas, statul Nevada și se afla in drum spre Miramar, in zona San Diego, statul California, in momentul in care a disparut de pe radare, relateaza ABC News.Dispariția elicopterului CH-53E Super Stallion, care avea la bord cinci…

- Armenia nu se mai poate baza pe Rusia ca principal partener militar si pentru aparare, intrucat Moscova a dezamagit in mod repetat Erevanul, a declarat premierul Nikol Pasinian, adaugand ca tara sa trebuie sa se gandeasca la apropierea relatiilor cu Statele Unite si cu Franta, noteaza Reuters, potrivit…

- Junta militara aflata la putere in Mali a emis un decret privind inființarea unui comitet pentru organizarea unui dialog pentru pace și reconciliere naționala, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Masura are loc la cateva zile dupa incetarea unui acord de pace convenit in 2015 cu rebelii…

- Liderul regiunii separatiste pro-ruse moldovenești Transnistria, Vadim Krasnoselski, a cerut luni instituțiilor sale de aparare și de informații sa mențina un "nivel ridicat de pregatire militara" și sa organizeze exerciții regulate in acest scop, informeaza Rador Radio Romania.Transnistria s-a desprins…

- Danemarca a anuntat marti intarirea cooperarii sale militare cu Statele Unite, ale caror trupe vor avea acces in trei baze militare aeriene daneze, transmite AFP, potrivit Agerpres. Acordul intre cei doi aliati in NATO urmeaza unor intelegeri similiare incheiate intre SUA si alte doua tari nordice,…

