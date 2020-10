Warner Bros amână lansarea filmelor „Dune“ și „The Batman“ Studioul de filme Warner Bros a anuntat ca amana lansarea filmelor „Dune“ și „The Batman“, transmite Reuters, citata de digi24 . „Dune“ intarzie un an Lansarea filmului „Dune“, un SF regizat de canadianul Dennis Villeneuve, a fost amanata pentru octombrie 2021, dupa ce initial fusese anuntata pentru luna decembrie a acestui an.“Dune” a atras multa atenție datorita distribuției sale, care-l include pe actorul de 24 de ani Timothee Chalamet, ce a fost nominalizat la un premiu Oscar pentru rolul sau in fimul „Call Me by Your Name“, din 2017. „The Batman“ vine abia in 2022 Premiera filmului „The Batman“,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

