Wall Street Journal: Meta ar putea începe miercuri concedieri pe scară largă Disponibilizarile ar putea afecta mii de angajati, se arata in articol, iar restructurarea fortei de munca ar marca prima reducere majora a numarului de angajati din istoria Meta. La sfarsitul lunii septembrie, compania a raportat ca are peste 87.000 de angajati. Un purtator de cuvant al Meta a refuzat sa comenteze si a facut referire la comentariile lui Zuckerberg cu privire la venituri, de luna trecuta. ”In 2023, ne vom concentra investitiile pe un numar mic de zone de crestere prioritare. Asta inseamna ca unele echipe vor creste semnificativ, dar majoritatea celorlalte echipe vor ramane neschimbate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

