- Indicele ROBOR la 3 luni, cel in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni, 21 noiembrie 2022, la 7,91% pe an, de la 7,94% pe an, vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei ( BNR ). La inceputul acestui an, indicele ROBOR…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,73 dolari, sau cu 1,8%, pana la 92,13 dolari pe baril, iar contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au scazut cu 2,20 dolari sau cu 2,5%, pana la 84,72 dolari pe baril. Piata a fost sustinuta si de o scadere peste asteptari…

- Monedele importante precum euro, yenul si lira sterlina au castigat fata de dolar, iar dolarul canadian a atins un maxim de opt saptamani, dupa ce Departamentul Muncii a raportat ca preturile de productie din SUA au crescut sub asteptari in octombrie. Pretul aurului pe piata spot a crescut, iar randamentele…

- Interesul pentru plasamentele riscante a dus, de asemenea, randamentul titlurilor de referinta ale Trezoreriei la cel mai redus nivel din ultimele cinci saptamani, in timp ce dolarul a scazut. Indicele preturilor de consum (IPC) a aratat ca preturile platite de consumatorii urbani din SUA pentru un…

- Bitcoin a scazut marti cu 10%, la 18.705,02 dolari pe unitate, conform Coin Metrics. Intre timp, ether scazut cu 14%, la 1.377,90 dolari pe unitate. Cele mai valoroase doua criptomonede in functie de capitalizarea pietei recuperasera initial din pierderi, dupa ce au atins cel mai redus nivel al sesiunii,…

- Numai in ultimele zile actiunile Alphabet, Microsoft si Meta au consemnat pierderi semnificative, ca urmare a rezultatelor financiare trimestriale dezamagitoare. Joi, titlurile Meta au scazut cu pana la 24% din cauza declinului raportat al veniturilor si profitului, pe fondul declinului cheltuielilor…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in crestere cu 3%, iar actiunile companiilor din sectorul de calatorii si agrement au urcat cel mai mult, cu 6,1% , toate sectoarele si bursele majore fiind in teritoriu pozitiv. De asemenea, componenta actiunilor din sectorul tehnologiei a urcat cu 5%,…

- Bursa de la Moscova a scazut marti cu aproape 9- dupa anuntarea referendumurilor privind anexarea la Rusia de catre autoritatile pro-ruse din cele patru regiuni din estul si sudul Ucrainei controlate de Moscova, scrie AFP. Indicele principal Moex (in ruble) a inchis in scadere cu 8,84-, la 2.215,67…