Toti cei trei indici bursieri majori din SUA au inchis in crettere cu mai mult de 1%, revenindu-si dupa vanzarile de actiuni din saptamana precedenta. Actiunile companiilor cu megacapitalizari, sensibile la ratele dobanzilor, conduse de Microsoft, Amazon.com si Apple, au furnizat cea mai mare crestere. ”Astazi este o revenire a castigurilor. Piata a fost supravanduta, iar realitatea este ca castigurile au fost destul de bune, economia Statelor Unite continua sa mearga si este probabil sa o faca in al patrulea trimestru si in prima parte a anului viitor”, a declarat Oliver Pursche, vicepresedinte…