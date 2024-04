Stiri pe aceeasi tema

- Romanii calatoresc pe calea aerului mai mult ca niciodata și cauta, cu fiecare ocazie, sa aiba parte de o experiența cat mai buna. Cei ce dau mare importanta pe confortul zborului au identificat cum sa-l imbogațeasca semnificativ. Pentru mulți, accesoriile profesionale de calatorie au devenit indispensabile,…

- „La 23 de ani m-am mutat in Romania, dupa ce am terminat facultatea. Am intrat foarte greu la facultate, nu am avut așa un atestat stralucitor. Micul Paris, in primul rand, am venit in octombrie, din tren m-am suit, de la Moscova, cu caciula, cu manuși, și la București erau 25 de grade. Aveam rochița…

- Nicolae Manolescu a murit. Lumea culturala romaneasca, in doliu. Mesaje de omagiu: A plecat dintre noi cel mai mare critic literar Nicolae Manolescu a murit la varsta de 84 de ani. Președinte al Uniunii Scriitorilor din Romania, Nicolae Manolescu se afla internat in stare grava la Spitalul Elias, dupa…

- E doliu in lumea politica din Romania. A murit Teodor Marius Spinu, fost politician in partidul lui Traian Basescu. Profesorul Spinu era si cadru universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, din Iasi, potrivit stiripesurse.ro.Anuntul privind moartea lui Spinu a fost facut de fostii sai elevi"Cu…

- Coregrafa Adina Cezar a murit duminica la varsta de 82 de ani. Anuntul a fost facut de fiica artistei, Yvonne Toader (Cezar), intr-o postare pe pagina sa de Facebook. "Astazi, draga mea mama, Adina Cezar, a plecat in lumea ingerilor. A plecat in pace, inconjurata de cei dragi. Trupul sau va fi asezat…

- In fața casei mele e un bloc. E mare. E gri. E urat. Are opt etaje și șase scari. Cu alte cuvinte, ar trebui sa aiba vreo 192 de apartamente, bașca garsoniere. Daca socotim o medie de 3 membri pe familie, in blocul asta ar trebui sa traiasca 576 de oameni, bașca aia din garsoniere. Cu toate astea, zi…

- Dupa o viața pusa in slujba folclorului autentic romanesc, Petre Masala s-a stins din viața la varsta de 83 de ani. Este doliu imens in lumea muzicii din Romania, avand in vedere ca era unul dintre cei mai iubiți folcloriști.

- O petrecere derulata la finele lunii noiembrie 2023 la un cunoscut club din Capitala s-a transformat intr-o tragedie pentru o tanara de 25 de ani. Invitata la ziua de nastere a unui prieten, tanara s-a ales cu o leziune extrem de grava la genunchiul drept, dupa ce a fost victima colaterala a unei batai…