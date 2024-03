Se lansează ALIVE Flowers, un concept unic de design floral Se lanseaza ALIVE Flowers, un concept unic de design floral “ALIVE Flowers nu este doar un brand, este o miscare vie care schimba perceptii. Este despre cei care au inteles ca florile nu sunt doar flori, ci un limbaj prin care putem descifra lumea, fie ca vorbim despre lumea exterioara ori cea interioara. Suntem creatorii unei noi linii de flori naturale care lumineaza in intuneric la lumina UV, folosind o tehnologie care ne apartine, unica pe piata si certificata la nivel mondial”, spune Andreea Stor, CEO& Sensory Alchemist ALIVE Flowers, prima florista din Romania recunoscuta international.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

