Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele partidului AUR, Marius Lulea, a declarat ca „Romania este sub asediul ilegal și neconstituțional al coaliției mafiote PNL-PSD”, deoarece Curtea Constituționala refuza „sa se exprime asupra neconstituționalitații privind comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare”. Fondatorul…

- Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a declarat in cadrul unui interviu ca partidul AUR, condus de George Simion, este „o ranga politica a Kremlinului, in Romania”, „o structura artificiala, creata pe zgomot și scandal”.

- Liderul AUR George Simion, impreuna cu mai mulți simpatizanți și membri ai partidului protesteaza miercuri, in Capitala, in contextul Congresului Partidului Popularilor Europeni (PPE). Manifestanții au protestat la Romexpo, unde au incercat sa forțeze intrarea in cladire.

- ”In actualele lor conduceri, cu niciunii. Nici cu PNL, nici cu PSD. Ori ramanem in opozitie daca nu reusim sa castigam 50% plus unu sau nu castigam presedintele Romaniei, ori se reformeaza aceste partide. La nivel local o sa facem majoritati, dupa ce anuntam, pe fiecare judet, baronii locali impotriva…

- Au aparut imagini filmate in timpul atacurilor de azi-noapte cu drone, din porturile ucrainele Reni și Ismail. Trei oameni au fost raniți in aceste atacuri. Din cauza exploziilor, mai multe mașini și drumuri au fost distruse in Portul Ismail. "Nicio drona nu a ajuns in Romania", a anunțat MApN. Mesajele…

- Intr-o dezbatere tensionata, Florin Roman, deputatul din Alba, a provocat liderul AUR, George Simion, la o confruntare directa in alegerile din Alba. Atmosfera a fost incendiara, cu schimburi aprinse de replici intre cei doi politicieni. Provocarea a inceput cu o intrebare directa din partea lui Florin…

- In lumina recentelor dezvaluiri cu privire la presupusele intalniri ale liderului AUR, George Simion, cu un rezident al FSB in Cernauți, Anatol Șalaru, se deschide o cutie a Pandorei a informațiilor complexe și a contextului politic tumultos in care acesta s-a aflat in Republica Moldova. Acuzațiile…

- Sorin Grindeanu a vorbit vineri seara, in exclusivitate la emisiunea „LIVE” cu Rotaru și Kiss de la Digi24, despre prezența lui George Simion și a Dianei Șoșoaca la protestul transportatorilor și fermierilor care vor sa vina in Capitala. Ministrul Transporturilor, a spus ca cei doi au acaparat rolul…