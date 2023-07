Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cinci zile, Vulpița a fost internata in spital, pentru ca urma sa aduca pe lume cel de-al treilea copil. Veronica Stegaru a nascut un baiețel. Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, va prezinta in exclusivitate detalii despre starea proaspetei mamici și fiul ei.

- Rareș, un baiețel de șapte ani nascut cu multiple complicații și supus pana acum unor tratamente costisitoare, are nevoie de o suma de 5.000 de euro pentru a putea fi operat in Italia. Apelul umanitar a fost lansat de tatal baiețelului.

- Copil de 6 ani, cautat de politisti, scafandri si pompieri, sambata. Autoritațile folosesc inclusiv drona și un sonar pentru cautare. Micuțul ar fi fost impins in rau, acuza fratele sau.„Eu am aflat vestea neplacuta de la un alt prieten de-al lui, care a venit și m-a anunțat ca baiatul acela s-a laudat…

- Un exemplu al modului in care afecteaza alcoolul, drogurile și jocurile de noroc tinerii romani este ilustrat intr-o acțiune deschisa in justiție de mama unui minor, la Alba Iulia. Femeia vrea internarea forțata a acestuia pentru a fi tratat.

- “Primul bebe cu parinți din Sri Lanka, nascut in Alba. Inscris, bineințeles, la cabinetul meu.”, a scris, pe contul sau de Facebook, medicul Mircea Lamurean. Post-ul Faceți cunoștința cu primul copil cu parinți din Sri Lanka, nascut in Alba apare prima data in ProAlba .

- O familie cu doi copii care locuia in Herson, Ucraina, in regiunea controlata de ruși, și-a parasit casa acoperita de ape dupa distrugerea barajului Kahovka și trebuie sa parcurga acum un drum extrem de periculos pentru a ajunge in Romania, la Galați.

- Actorul american Robert de Niro, in varsta de 79 de ani, a dezvaluit ca recent a devenit tata pentru a saptea oara, informeaza News.ro.In timpul unui interviu pentru postul de televiziune ET Canada difuzat luni, actorul, de doua ori castigator al premiului Oscar, si-a corectat interlocutorul pentru…

- O instanța din Cluj-Napoca a decis, in cazul unui copil care are tatal roman și mama de etnie maghiara, ca acesta trebuie sa fie inscris la o școala cu predare in limba romana, scrie publicația Kronicaonline.ro. Instanța a respins astfel cererea mamei, care dorea ca fiul ei sa invețe intr-o clasa…