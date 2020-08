Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a anunțat, joi seara, la Observator, ca cei doi invitați permanenți, Vulpița și Viorel, și un membru al echipei ”Acces Direct” au fost diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus. Moderatoarea emisiunii tabloide din grupul Intact și-a facut doua teste COVID-19, rezultatul fiind negativ. Astazi…

- Viorel si Veronica (Vulpita) Stegaru au fost depistati cu coronavirus. Un alt membru „Acces Direct“ a fost si el testat pozitiv. Mirela Vaida a confirmat informatia, in direct, la Observator.

- Mai bine de șase luni, telenovela „Vulpița și Viorel“ a ținut cu sufletul la gura publicul emisiunii „Acces Direct“. Astfel, nu este de mirare faptul ca Antena 1 a fost lider de audiența zile la rand, dupa cum chiar Mirela Vaida a ținut sa informeze pe toata lumea. De la prima sa apariție televizata,…

- Veronica Stegaru, alias Vulpița, are probleme grave in Blagești, localitatea natala, dupa ce a parasit neașteptat emisiunea de la Antena 1, Acces Direct. Barbații din comuna, dar și din comunele apropiate, nu ii dau pace soției lui Viorel, toți avand ganduri necurate cu ea. Vulpița are probleme grave…

- Emily Burghelea a declarat chiar in emisiunea prezentata de Mirela Vaida ca Vulpita i s-a confesat ca ar fi agresata de Viorel. Fosta asistenta TV a acuzat echipa emisiunii ca are cunostinta de faptul ca Viorel este violent, dar ascunde acest lucru de dargul audientei. De alftel, Emily a decis sa…

- "Nu ma platesc cu un milion de euro ca sa știu eu ce minciuna trebuie sa zic, ca sa le iasa lor regia. Mirela, eu te iubesc și te respect pentru ca ești un artist, dar vad ca de ieri pana azi te-ai schimbat la 180 de grade. Ieri m-ai balacarit, iar azi spui ca ți-am fost ca o sora, ca o fetița...de…

- In timp ce Viorel se rasfața pe masa de masaj, Veronica pașea timid in campul muncii! Vulpița, așa cum a fost supranumita tanara din Blagești, și-a uimit admiratorii! A trecut testul la capitolul „gust estetic” și s-a descurcat de minune in prima zi la locul de munca. Cu toate acestea, ziua s-a incheiat…

- Prezenta scocrului la Acces Direct l-a deranjat crunt pe Viorel si a spus ca acest lucru a fost picatura care a umplut paharul. In toata „nebunia” asta, soțul Vulpiței considera ca lucrurile s-au stricat intre ei in momentul in care tatal Vulpiței și-a facut apariția in platoul Acces Direct . Ca atare…