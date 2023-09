Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi importanta pentru Teodora Marcu de la Insula Iubirii, asta pentru ca fosta concurenta și-a sarbatorit ziua de naștere. Tanara a implinit 21 de ani, așa ca, a postat mai multe imagini cu aceasta ocazie speciala.

- Andrei Ștefanescu a implinit 46 de ani, iar prezentatorul TV și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de cea mai importanta persoana din viața lui. Cei doi au furat startul cu cateva ore inainte de ziua de naștere și s-au bucurat de timp de calitate impreuna.

- Ziua de astazi este cu totul speciala pentru Maria și Antonio de la Mireasa, asta pentru ca au sarbatorit o luna de la cununia civila. Relația celor doi pare sa devina tot mai puternica, iar cei doi se afișeaza des impreuna in mediul online.

- Paladia Noja, din Cugir, a implinit 108 ani și este unul dintre cei mai in varsta romani. Ea a fost sarbatorita ieri, 20 iulie 2023. Mama a trei baieți, unul de 83 de ani, altul de 78 de ani (un altul a decedat la 73 de ani) si a unei fete, Maria (73 de ani) care acum o ingrijește, Paladia a ramas vaduva…

- In urma cu doar doua zile, dupa ce a nascut, Vulpița era intr-o situație disperata, pentru ca exista șansa ca bebelușul sa ii fie luat. De ce?! Soțul ei, Viorel Stegaru, a parasit-o in spital cu micuțul nou nascut și aceasta nu avea unde sa locuiasca. Veronica Stegaru nu a vrut sub nicio forma sa iși…

- PROBLEME… Veronica, celebra Vulpița de la Blagești, internata in prezent in maternitatea din spitalul „Dimitrie Castroian” Huși, traiește zile grele! Pentru ca nu il mai are alaturi pe soțul Viorel Stegaru, acesta divorțand de ea cu mai mult de un an in urma, iar propriile rude au izgonit-o, aceasta…

- Vulpița trece prin momente dificile, la cateva zile dupa ce a nascut, asta pentru ca ar putea ramane fara copil. Viorel Stegaru a parasit-o pe patul de spital și nu are unde sa locuiasca. Nici la mama sa nu se poate duce, din cauza condițiilor.

- Trei cupluri care au implinit 50 de ani de casnicie au sarbatorit luni „Nunta de Aur” la Campeni, alaturi de primarul orașului Trei cupluri de cetațeni ai orașului Campeni au sarbatorit luni, 19 iunie, alaturi de primarul orașului, aniversarea a 50 de ani de casnicie. Cele trei cupluri au fost premiate…