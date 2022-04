Stiri pe aceeasi tema

- Romania are un al doilea geoparc UNESCO. Ținutul Buzaului a intrat in elita mondiala si va trebui sa lupte sa ramana acolo. Statutul nou castigat presupune vizibilitate in plan mondial, dar și obligația de a conserva frumusețile unicat din ținut.

- „Tinutul Buzaului” a obtinut, miercuri, validarea oficiala ca Geoparc International UNESCO, fiind recunoscut, astfel, drept teritoriu cu valori naturale si culturale de importanta globala, informeaza Consiliul Judetean (CJ) Buzau. Potrivit sursei citate, membrii Biroului Executiv al UNESCO, reunit la…

- Asociatia britanica de conservare a patrimoniului National Trust a anuntat ca un concert cu artisti emergenti va fi organizat in fosta casa a lui Paul McCartney din Liverpool pentru a celebra a 80-a aniversare a artistului. Situata pe Forthlin Road 20, aceasta locuinta a fost teatrul prieteniei dintre…

- Daca Ucraina primește sprijin in lupta de la voluntari din mai multe țari – peste 16.000 de straini s-au alaturat soldaților ucraineni – Rusia pare ca mizeaza, conform Wall Street Journal, care ar ști asta din surse sigure, adica, de la niște oficiali americani al caror nume nu a fost dezvaluit, pe…

- Israelul va permite intrarea pe teritoriul sau a tuturor turistilor, indiferent de statutul de vaccinare impotriva COVID-19, incepand cu data de 1 martie, conform unui comunicat emis duminica de biroul premierului, potrivit Reuters. Intrarea in Israel va necesita in continuare doua teste PCR, unul efectuat…

- Ambasada Rusiei din Romania denunța o prima provocare la razboi in Ucraina, la Lugansk. Oficialii ruși susțin ca asta reprezinta o „inscenare de proasta calitate”. „Așa cum am spus! A avut loc prima provocare „sub steag fals” in Stanița Luganska. Orice expert militar va spune ca un proiectil capabil…

- Mai mulți astronomi reputați vor ca Pluto, a noua planeta a sistemului solar pana in 2006, sa iși recapete statutul de planeta, afirmand ca reclasificarea sa a fost facuta pe baza unor considerente greșite. Spre deosebire de alte solicitari asemanatoare din trecut, noul apel al astronomilor se bazeaza…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, in aceasta dimineața, ca greva initiata de sindicalistii din Societatea de Transport Bucuresti (STB) este una ilegala, cu substrat politic. Intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul Primariei Generale, edilul a afirmat ca greva este o actiune…