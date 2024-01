Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo actualizata de Craciun. Meteorologii au transmis informații noi despre cum va fi vremea de sarbatori, dupa ce au spus ca va fi foarte cald pentru aceasta perioada. Vremea se schimba brusc in urmatoarele trei zile și aduce ger și ninsori in multe regiuni. Vreme rea de Craciun Directorul…

- Un nou episod de vreme rea lovește Romania la sfarșitul saptamanii, Dupa cateva zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate, urmeaza o racire a vremii. Meteorologii anunța ca temperaturile se vor situa peste normalul perioadei in intervalul din preajma Craciunului și pana spre Anul Nou.

- Vreme calda sambata, 2 decembrie, cu maxime cuprinse intre 18 și 21 de grade Celsius. De duminica insa, vremea se schimba radical. Meteorologii anunța o racire accentuata, iar in zilele urmatoare ploile și ninsorile pun, din nou, stapanire pe Romania.

- Vremea se schimba radical. Un val de ploi puternice lovește Romania, iar ninsorile iși vor face apariția la munte. Și temperaturile vor scadea accentuat de miercuri noaptea. Meteorologii anunța vreme rea pana la sfarșitul saptamanii.

- Oana Paduraru, meteorolog ANM, a spus la DC News, cand va ninge in Romania. „Nu este exclus sa avem precipitații sub forma de ninsoare la inceputul lunii noiembrie și chiar la sfarșitul lunii octombrie, pentru ca așa cum aminteam mai devreme vor mai fi patrunderi succesive de mase de aer rece, dinspre…

- Deși temperaturile vor crește pana la 28-29 grade Celsius sambata, ca intr-o veritabila zi de vara, de duminica vremea se schimba radical. Meteorologii anunța o racire accentuata, incepand cu nordul țarii, pentru ca de luni, 16 octombrie, valul de aer polar sa cuprinda toata Romania.

- Vreme anormala anunța meteorologii in weekend, cu oscilații termice periculoase. Vara se intoarce in majoritatea regiunilor, adusa de un val de aer cald care ajunge in Romania. Meteorologii spun ca in sudul și vestul țarii, maximele vor atinge 28-29 grade Celsius.

- Toamna incepe sa iși intre, treptat, in drepturi in țara noastra, astfel ca meteorologii anunța scaderi semnificative de temperaturi in perioada care urmeaza. Haide sa vedem, așadar, cum va fi vremea in a doua saptamana a lunii octombrie. La ce sa ne așteptam. Cum va fi vremea in urmatoarea perioada…