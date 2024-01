Vremea se schimbă simțitor! De la ger, la temperaturi de primăvară! De când se încălzește afară Ne apropiem tot mai mult de inceputul lui februarie, ultima luna de iarna din calendar. Iar, din cate arata estimarile meteorologilor, debutul lui februarie va aduce temperaturi primavaratice, așadar o vreme mai calda decat in mod obișnuit pentru data din calendar. O veste cum nu se poate mai buna pentru cei care suporta cu greu […] The post Vremea se schimba simțitor! De la ger, la temperaturi de primavara! De cand se incalzește afara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

