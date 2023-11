Stiri pe aceeasi tema

- Cum va fi vremea in minivacanța de Sfantul Andrei și 1 decembrie, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi vremea in minivacanța de Sfantul Andrei și 1 decembrie, in Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani…

- Mulți romani se intreaba cum va fi vremea in minivacanța de 1 Decembrie. La munte deja a inceput sa ninga, in timp ce temperaturile din București au scazut considerabil in aceasta perioada. Nu mai e mult și meteorologii anunța ca iarna iși intra in drepturi. Iata cum va fi vremea la munte și in București…

- Meteorologii anunța și pentru astazi temperaturi scazute, ninsori la munte și ploi, fenomene normale pentru aceasta perioada a anului. De marți, temperaturile vor mai crește, dar incalzirea va fi de scurta durata.

- VREMEA in Alba, 13-19 noiembrie 2023: Tot mai frig și ploi. La munte sunt anunțate ninsori. Prognoza meteo pe localitați Vremea in Alba, 13-19 noiembrie 2023: temperaturile in cea de-a treia saptamana din noiembrie scad tot mai mult. In saptamana care vine avem parte de zile tot mai reci. Temperaturile…

- ANM a emis in urma cu puțin timp o informare meteorologica de racire semnificativa a vremii in toata țara, vant puternic și precipitații mixte la munte. Informarea este valabila in perioada: 15 octombrie, ora 12 – 16 octombrie, ora 16 Vremea va intra intr-un proces de racire semnificativa, duminica…

- Schimbare brusca a vremii in Romania! Vremea se va raci puternic in urmatoarele zile.„Vremea s-a incalzit timid inca de ieri, dar aceasta incalzire va continua atat astazi, dar mai ales in zilele urmatoare, pana duminica pentru jumatatea de sud a teritoriului. O masa de aer cald se deplaseaza catre…

- Luni, 9 octombrie, vremea se va menține rece. In nordul Moldovei va ploua, iar la peste 1500 de metri, precipitațiile vor fi mixte. Vantul va prezenta intensificari la munte și in jumatatea de est a regiunii Temperaturile maxime, de astazi, se vor situa intre 11 și 18 grade. La noapte, 9 spre 10 octombrie,…

- Meteorologii au emis duminica dimineața, 8 octombrie, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila in cursul zilei de astazi pentru mare parte din țara.Alerta meteo a intrat in vigoare de la ora 10.00 și este valabila pana diseara, la ora 23.00. Potrivit ANM, in intervalul menționat, vor fi perioade…