- Vremea se mai incalzește la finalul acestei saptamani, insa sunt anunțate ploi și furtuni in fiecare zi. Temperaturile maxime vor fi, in zonele mai joase, de 26-27 grade Celsius. La munte, maximele vor urca pana la valori de 16 grade la Oașa și 20 de grade la Arieșeni. Va prezentam condiții meteo in…

- In județul Alba sunt anunțate ploi și furtuni aproape in fiecare zi, saptamana viitoare. Temperaturile maxime vor urca doar pana la 20 de grade Celsius. In weekendul viitor este posibil sa se mai insenineze. La munte, maximele vor fi de 13 grade la Arieșeni și 8 grade la Oașa. Va prezentam prognoza…

- Saptamana viitoare, in județul Alba sunt anunțate cateva ploi și furtuni. Temperaturile maxime vor varia intre 15 și 26 de grade Celsius, iar cele minime intre 1 și 14 grade Celsius. Sunt anunțate precipitații in mai multe localitați din județ marți, miercuri, sambata și duminica. Cel mai frig va fi…

- Saptamana viitoare, in județul Alba sunt anunțate variații destul de mai temperatura de la o zi la alta, dar și cateva ploi și furtuni. Daca luni vor fi maxime de 29 de grade Celsius, marți va ploua și temperaturile scad pana la 19-20 de grade in zonele mai joase. Cel mai frig va fi joi, […] Citește…

- Saptamana viitoare vor fi variații destul de mari de temperatura. Intervalul incepe cu maxime de 14 grade Celsius, apoi 18, coboara la 12 grade la mijlocul saptamanii, iar apoi valorile urca iar pana la peste 20 de grade Celsius. Sunt anunțate și cateva reprize de ploi și chiar furtuni. La munte, maximele…

- Vremea se racește saptamana viitoare in județul Alba. Luni vor fi maxime de 16 grade Celsius, insa acestea vor crește in fiecare zi, pana in weekend-ul viitor, cand sunt anunțate 21 de grade Celsius. Vor fi și cateva zile cu cer acoperit de nori, insa in general vremea va fi frumoasa. La munte, maximele…

- Vremea va fi frumoasa in urmatoarele doua zile in județul Alba, dar duminica, 19 aprilie, in ziua de Paște, sunt anunțate ploi. Temperaturile maxime vor fi, in acest weekend, de 22 de grade Celsius. Duminica, vremea se mai racește cu cateva grade. Citește și URARI DE PASTE 2020 Mesaje și FELICITARI…

- Temperaturile scad mult saptamana viitoare in județul Alba, iar vremea aduce aminte mai degraba de iarna care tocmai s-a incheiat, decat de primavara. Vor fi cateva zile cu ninsori și temperaturi negative, chiar pana la -10 grade Celsius, la munte. Vremea rece va ține pana la mijlocul saptamanii, cand…