VREMEA în Alba, în primul weekend din luna februarie. Temperaturi în creștere și câteva ploi. Prognoza meteo pe localități VREMEA in Alba, in primul weekend din luna februarie. Temperaturi in creștere și cateva ploi. Prognoza meteo pe localitați VREMEA in Alba, in weekendul 2-4 februarie 2024. Temperaturile vor fi ceva mai ridicate in zilele urmatoare. Sunt așteptate insa ploi, iar in zona de munte vor fi ninsori. Temperaturile maxime vor urca pana la 8 grade Celsius, insa minimele vor ramane la valori negative. La munte va fi frig pe parcursul zilei de vineri, […] Citește VREMEA in Alba, in primul weekend din luna februarie. Temperaturi in creștere și cateva ploi. Prognoza meteo pe localitați in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA in Alba, in ultimul weekend din luna ianuarie: cateva ploi și ninsori, temperaturi negative. Prognoza meteo pe localitați VREMEA in Alba, in weekendul 26- 28 ianuarie 2024. Temperaturile se vor menține in continuare scazute in zilele urmatoare. Temperaturile maxime nu vor mai trece de 7 grade…

- VREMEA in Alba, in weekend, 19 – 21 ianuarie 2024. Frig, ploi și ninsori. Prognoza meteo pe localitați VREMEA in Alba, in weekend, 19 – 21 ianuarie 2024: temperaturile se vor menține in continuare scazute in zilele urmatoare. Temperaturile maxime nu vor mai trece de 7 grade Celsius, iar minimele vor…

- VREMEA in Alba, in weekend, 12 – 14 ianuarie 2024: Temperaturi negative și ninsoare la munte. Prognoza meteo pe localitați VREMEA in Alba, in weekend, 12-14 ianuarie 2024: temperaturile se vor menține in continuare scazute in zilele urmatoare. Temperaturile maxime nu vor mai trece de 2 grade Celsius,…

- VREMEA in Alba: condiții meteo in weekend și de Anul Nou. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ VREMEA in Alba, in perioada 29 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024: temperaturile mai cresc in acest sfarșit de saptamana, iar maximele ajung pana la 11 grade Celsius. In general va fi soare, in aproape…

- VREMEA in Alba, 4 – 10 decembrie 2023: Zile tot mai reci și cateva ploi. La munte, ninsori. Prognoza meteo pe localitați Vremea in Alba, 4 – 10 decembrie 2023: temperaturile in prima saptamana din decembrie scad tot mai mult. In saptamana care vine avem parte de zile tot mai reci. Temperaturile maxime…

- VREMEA in Alba, 13-19 noiembrie 2023: Tot mai frig și ploi. La munte sunt anunțate ninsori. Prognoza meteo pe localitați Vremea in Alba, 13-19 noiembrie 2023: temperaturile in cea de-a treia saptamana din noiembrie scad tot mai mult. In saptamana care vine avem parte de zile tot mai reci. Temperaturile…

- VREMEA in Alba, in weekend 10 – 12 noiembrie 2023: Frig, ploi multe și ninsori in zona de munte. Prognoza meteo pe localitați VREMEA in Alba, in weekend 10 – 12 noiembrie 2023: temperaturile scad considerabil in acest sfarșit de saptamana. Temperaturile maxime abia ating 12 grade Celsius, iar minimele…

- VREMEA in Alba, 6 – 12 noiembrie 2023: Zile tot mai reci și mohorate. La munte, cateva ninsori. Prognoza meteo pe localitați Vremea in Alba, 6 – 12 noiembrie 2023: cu cat ne apropiem mai mult de luna decembrie, temperaturile scad tot mai mult. In saptamana care vine avem parte de zile tot mai reci și…