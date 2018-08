Stiri pe aceeasi tema

- Vremea capricioasa din acest an reduce productia de miere la 60% - 70% din ceea ce se obtine intr-un an bun cu valori de 25.000 - 27.000 de tone, insa pretul mierii nu va creste, sustine presedintele Asociatie...

- Romania a fost, in 2017, al noualea producator european de bere. Peste 41 de miliarde de litri de bere continand alcool a fost produsa, in 2017, in Uniunea Europeana, cu 2,5 miliarde de litri mai mult decat in 2016, la care se adauga aproape 900 milioane de litri de bere fara alcool sau cu un […]

- Vremea va deveni din ce in ce mai calda, iar precipitatiile isi vor restrange aria de acoperire, semnalandu-se doar local, dupa-amiaz asi seara in sud-evestul tarii si izolat in rest. Meteorologii vin insa si cu veste proasta: un val de praf saharian va lovi Europa in urmatoarele zile, fenomenul resimtindu-se…

- De profesie medic veterinar, șefa asociației amintește de cazurile Spaniei și Italiei, care au reușit eliminarea focarelor numai dupa ce au interzis creșterea porcilor in gospodarii. Acum, și in Romania, reprezentanții crescatorilor de porci cer interzicerea creșterii porcului in gospodariile țaranești.…

- Furtunile lovesc din nou si aduc cu ele inca un val de inundatii! Meteorologii au dat avertizari-fulger pentru mai multe judete, in ultimul moment. La mare, o furtuna de nisip i-a ingrozit aseara pe turisti. Pana la sfarsitul lunii, vremea va fi imprevizibila, pentru ca fenomenele extreme se ciocnesc…

- Lavinia Pirva a recunoscut ca ii place la nebunie sa mearga in vacanțe. Artista a marturisit ca adora Spania, dar ca ori de cate ori ajunge acolo se intoarce cu kilograme in plus. Cantareața Lavinia Pirva a fost invitata la emisiunea pe care Adela Popescu și Cove o prezinta la Pro TV: Vorbește lumea.…

- Romania este, din nou, sub avertizare de tip cod galben de ploi, iar specialiștii trag un semnal de alarma. Mai exact, aceștia susțin ca vremea capricioasa are efecte drastice asupra starii de sanatate.

- „Floarea de tei este compromisa, culesul s-a oprit odata cu aparitia ploilor si a furtunilor. Nu stim exact care este motivul. Ba mai mult, s-au produs si unele intoxicatii in stupi. Pentru ca, de cateva zile, floarea de tei nu mai da nectar, nu stiu ce se va intampla in continuare“, sustine…