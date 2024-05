Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca va fi vreme frumoasa in Romania in ultima luna de primavara. Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, anunța specialiștii. Totuși, in unele zone va ploua. Potrivit ANM, in saptamana 6-13 mai, valorile…

- Cand se incalzește vremea in Romania? Și cum va fi vremea in aprilie, a doua luna de primavara calendaristica? Sunt intrebari ce primesc raspunsuri de la specialiști, prin intermediul prognozei meteo. Dupa o perioada in care temperaturile au fost destul de scazute, iar in unele zone din țara, la munte,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 26 martie – 22 aprilie 2024. Potrivit specialiștilor, prima saptamana din aprilie va aduce temperaturi medii mai ridicate decat cele normale pentru acest interval, in toata țara. ANM a…

- Prognoza meteo saptamana 25.03.2024 – 01.04.2024Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile vestice, nord-vestice și nord-estice.Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, in regiunile sudice și sud-estice,…

- In urmatoarele patru saptamani, vremea in Romania va cunoaște o incalzire semnificativa, cu temperaturi estimate mai ridicate decat media obișnuita pentru aceasta perioada The post PROGNOZA METEO Temperaturi ridicate in urmatoarele patru saptamani in Romania first appeared on Informatia Zilei .

- Cum va fi VREMEA pana in 10 martie 2024, in Transilvania și la munte: Final de iarna cu temperaturi de 20 grade și precipitații reduse. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 10 martie 2024, in Transilvania și la munte: Final de iarna cu temperaturi de 20 grade…

- Prognoza meteo saptamana 26.02.2024 – 04.03.2024Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile nord-estice.Regimul pluviometric va fi local excedentar in regiunile sud-vestice, dar si deficitar in cele nordice,…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale in toata țara pana aproape de sfarșitul lunii martie, anunța meteorologii. In unele zone va ploua abundent, mai spun specialiștii. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in saptamana 19 – 26 februarie valorile termice vor fi mai ridicate…