Prognoza meteo actualizată. Cum va fi vremea în următoarele săptămâni, până pe 22 aprilie Cand se incalzește vremea in Romania? Și cum va fi vremea in aprilie, a doua luna de primavara calendaristica? Sunt intrebari ce primesc raspunsuri de la specialiști, prin intermediul prognozei meteo. Dupa o perioada in care temperaturile au fost destul de scazute, iar in unele zone din țara, la munte, au aparut in peisaj ninsorile, […] The post Prognoza meteo actualizata. Cum va fi vremea in urmatoarele saptamani, pana pe 22 aprilie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

