Marți, cerul va fi variabil. Soarele rasare la ora 07:02. Temperaturile din aceasta noapte se vor situa sub 8 grade, iar dimineața va fi ceața. Peste zi atmosfera va fi schimbatoare, cu innorari temporare. Vantul va sufla cu intensificari in deosebi la munte. Soarele va apune la ora 19:46. Maxima zilei se va incadra in jurul valorii de 20 de grade.

Miercuri, temperaturile diurne vor crește din nou.