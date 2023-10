Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Directiei Judetene de Statistica DJS Constanta, a crescut numarul turistilor pe litoral, cu 14,1 , fata de aceeasi perioada a anului trecut. Procentajul turistilor straini s a marit cu aproape 8 , iar ponderea cea mai mare o au cei din Statele Unite ale Americii 4206 persoane , urmati de cei…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de intensificari ale vantului in perioada 5 septembrie, ora 10.00 5 septembrie, ora 23.00 pentru sud vestul Moldovei, in cea mai mare parte a Munteniei, in zona Carpatilor de Curbura si pe litoral vor fi intensificari ale vantului, cu rafale…

- In cele trei luni de vara, au existat 743 de apeluri la 112 prin care erau semnalate situații de urgența in care se aflau turiști din zonele montane și alte 231 de apeluri referitoare la persoane in pericol de inec pe litoral, potrivit datelor transmise sambata, 2 septembrie, de Serviciul de Telecomunicații…

- Tatal fetei care a fost omorata in accidentul produs de un tanar de 19 ani aflat sub influenta drogurillor, sambata, la 2 Mai a afirmat ca doreste ca soferul care i-a omorat copilul sa plateasca si sa faca puscarie. El a mai povestit ca fiica sa luase permisul de conducere si isi dorea o masina, precizand…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost la Constanța, la Ziua Marinei. Dupa festivitate, acesta s-a plimbat pe Faleza din Constanța. Premierul nu a ezitat sa mearga in mijlocul oamenilor și a facut baie de mulțime. ”Va mulțumesc pentru ziua de astazi! Faleza din Constanța este incredibila! Energia pe care mi-o…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost la Constanța, la Ziua Marinei, iar ulterior s-a plimbat pe Faleza din Constanța. Premierul nu a ezitat sa mearga in mijlocul oamenilor și a facut baie de mulțime.”Va mulțumesc pentru ziua de astazi! Faleza din Constanța este incredibila! Energia pe care mi-o transmiteți…

- Echipa masculina CSM Constanta realizeaza un nou transfer pentru Liga Nationala si il inregimenteaza la malul marii pe Kyndahl Hill. In varsta de 28 de ani, jucatorul american este la saptelea sezon european in cariera sa profesionista, jucand in trecut pentru BC Zaporizhye, BC Kyiv, Atlante Eurobasket…

- ”Sectorul de retail a atras 21% din volumul total de investitii inregistrat in primul semestru din 2023, in crestere cu 7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, mentinandu-se in jurul valorii de 39 milioane de euro. Astfel, retailul urca in top trei din punct de vedere al interesului investitorilor,…