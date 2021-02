Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, la Scoala de Subofiteri Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti vor fi scoase la concurs 278 de locuri pentru subofițeri de pompieri și protecție civila și 22 pentru specializarea maistru militar auto, doua locuri fiind rezervate pentru rromi, a anuntat Inspectoratul pentru…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau recruteaza candidati pentru participarea la concursul de admitere organizat in cadrul Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești din perioada martie-aprilie 2021. Pentru sesiunea martie 2021…

- Inca un proxenet a cazut in mainile oamenilor legii. Politisti de investigatii criminale de la Poliția municipiului Buzau, impreuna cu luptatori de la Serviciul pentru Actiuni Speciale Buzau și polițiști de la Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, au efectuat in ziua de 13 ianuarie patru perchezitii…

- Inspectoratul de Poliție Județean Buzau organizeaza concurs cu recrutare din sursa externa pentru ocuparea a 6 posturi in cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, dintre care trei de ofițer și trei de agenți de poliție. Astfel, sunt scoase la concurs 2 de posturi ofițer cu specializarea medic veterinar,…

- La sfarșitul lunii trecute, la Inspectoratul de Poliție Județean Buzau au fost repartizați doi colegi noi. Se numesc Sia și Dan, ambii in varsta de 8 luni și au intrat in breasla polițiștilor dupa o perioada de predresaj la Centrul Chinologic Sibiu. Astfel ca, in prezent, se afla in parteneriat cu polițiștii…

- • Ellie White spune ca a fost necesara, dar nu dorita Pentru ca pandemia i-a ținut departe de concerte și de interacțiunea cu publicul, vedetele au avut mai mult timp liber sa se ocupe de copii și, implicit, de școala on-line. Acesta a fost și cazul buzoiencei Ellie White, cu ambii copii in sistemul…

- In conditiile producerii unor fenomene ce pot afecta siguranta circulatiei rutiere (lapovita, ninsoare sau vant puternic),așa cum se anunța și pentru perioada urmatoare, Inspectoratul de Poliție Județean Buzau recomanda, atat conducatorilor de vehicule, cat si pietonilor sa manifeste maxima prudenta…

- In perioada 23 noiembrie 2020 – 10 ianuarie 2021, Biroul Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau desfasoara actiunea de verificare a modului de respectare a dispozitiilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Actiunile politistilor…