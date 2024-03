Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cinci ani de șantier, luni, 25 martie 2024, in zi de mare sarbatoare pentru creștinatate, de Buna Vestire, Colegiul Național „Mihai Eminescu” a renascut ca o pasare Pheonix, redeschizandu-și larg porțile, și la propriu și la figurat, pentru elevi, profesori și parinți. In istoria ei, aceasta școala…

- Elevii ai claselor a IX- a D, J și a X-a F, din Colegiul Național „Mihai Eminescu” Buzau – școala acreditata Erasmus plus -, au plantat in Parcul Crang, la inițiativa EUROPE DIRECT Buzau, 70 de puieți de frasin. Plantarea a avut loc in cadrul evenimentului ,,Plantam pentru maine”, in Saptamana Școala…

- „Eminescu” se intoarce pe strada cu tei. Operațiunea de mutare a Colegiului Național „Mihai Eminescu” acasa, pe strada Independenței, este in plina desfașurare și se preconizeaza sa fie finalizata pana pe 25 martie, de Buna Vestire, cand elevii vor incepe cursurile in cladirea din centrul orașului.…

- Pe 25 martie 2024, toți elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Buzau se vor intoarce in cladirea de pe strada Independenței, anunța viceprimarul municipiului, Ionuț Apostu. Dupa aproape cinci ani de pribegie, eminescienii se intorc acasa. Zilele trecute, conducerea școlii a fost informata ca…

- Cadrele didactice și cei 1.250 de elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” așteapta cu mare emoție sa revina in localul din strada Independenței, locul in care, in anul 1919, și-a inceput frumoasa poveste și locul in care a fost sarbatorit centenarul aceastei școli aflate in elita invațamantului…

- Poliția a fost sesizata de familia unei minore de 16 ani din Merei ca aceasta, Andreea Mihaela Popa, a plecat, vineri, 26 ianuarie, la Buzau, catre școala și nu a mai revenit la domiciliu. Adolescenta are inaltime 1,60 m, greutate aproximativ 75 de kilograme, constituție corpolenta, fata ovala, ochi…

- Prima zi a anului s-a incheiat cu un incendiu in municipiul Buzau izbucnit la o locuința de pe strada Maraști, in apropierea Școlii nr. 8 și a intersecției cu strada Colonel Buzoianu. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autocisterna, o autospeciala de descarcerare…