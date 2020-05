Stiri pe aceeasi tema

- Cerintele adresate operatorilor pentru organizarea si functionarea adecvata a circuitelor de preparare si servire a alimentelor in spatiile special amenajate din exteriorul cladirilor unitatilor de alimentatie publica, precum si cele pentru protectia clientilor si masurile de control au fost publicate…

- Cerintele adresate operatorilor pentru organizarea si functionarea adecvata a circuitelor de preparare si servire a alimentelor in spatiile special amenajate din exteriorul cladirilor unitatilor de alimentatie publica, precum si cele pentru protectia clientilor si masurile de control au fost publicate…

- Cerintele adresate operatorilor pentru organizarea si functionarea adecvata a circuitelor de preparare si servire a alimentelor in spatiile special amenajate din exteriorul cladirilor unitatilor de alimentatie publica, precum si cele pentru protectia clientilor si masurile de control au fost publicate…

- Niciunul dintre membrii Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) nu si-a propus sa mareasca tarifele pentru serviciile turistice oferite in acest sezon, a sustinut prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos Raducan, in cadrul unei videoconferinte…

- Emil-Razvan Pirjol, secretarul de stat din Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri responsabil cu turismul, spune ca la nivelul institutiei au fost centralizate seturi de propuneri procedurale de operare pentru hoteluri si restaurante, care vizeaza momentul redeschiderii, care vr fi puse…

- Ministrul Economiei: Turismul romanesc va fi prioritar in aceasta vara, romanii se simt in siguranta in tara lor. Ne gandim la un pachet de sprijin pentru hotelieri Turismul romanesc va fi prioritar in aceasta vara si cred ca romanii se vor simti in siguranta in tara lor, a declarat ministrul Economiei,…

- Turismul romanesc va fi prioritar in aceasta vara si cred ca romanii se vor simti in siguranta in tara lor, a declarat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Eu cred ca romanii se vor gandi la calatorie cand se vor simti in siguranta si se vor simti…

- Nicolae Dragos Garofil a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban publicata joi in Monitorul Oficial. Anterior, Garofil a detinut functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului. …