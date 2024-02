Stiri pe aceeasi tema

- Protestul este motivat de intenția de micșorarea a salariilor de incadrare cu 5,82%, dar și de faptul ca in bugetul de venituri și cheltuieli din acest an nu sunt prevazute sumele aferente adaosurilor, primelor și indexarea cu rata inflației, care sunt prevazute in Contractul Colectiv de Munca. „Organizarea…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a organizat, in data de 22 ianuarie a.c., Forumul Economic Romania-Vietnam, eveniment care a beneficiat de prezența prim-ministrului Romaniei, E.S. dl Marcel Ciolacu, precum și de cea a prim-ministrului R.S. Vietnam, E.S. dl Phạm Minh Chinh. Forumul…

- Departamentul de Formare Profesionala a Camerei de Comerț și Industrie Mureș organizeaza un curs de Inspector in domeniul SSM, de 40/80 de ore, in perioada 29 ianuarie 2024 – 23 februarie 2024. Examenul se va desfașura in data de 4 martie 2024, in zilele de luni – vineri, de la ora 16.00, iar tarifele…

- La dorința exprimata de mai multe firme timișene de a identifica noi oportunitați de cooperare pe piața turceasca, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timiș organizeaza o misiune economica la Istanbul, ce va avea loc in perioada 22 – 26 aprilie 2024. Acțiunea va include un Forum de Afaceri și…

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC a organizat, joi, 14 decembrie 2023, in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta CCINA Constanta , o noua intalnire a Forumului Oamenilor de Afaceri. Universitatea Ovidius din Constanta UOC a organizat, joi, 14 decembrie 2023,…

- Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania) organizeaza in seara zilei de 14 noiembrie, incepand cu ora 18.00, la restaurantul Miorița (Str. Mihai Viteazul nr. 5, Satu Mare) o intalnire cu reprezentanții companiilor cu capital german din județele Satu Mare și Maramureș. Vor participa…

- Este un program de ajutor de minimis elaborat cu mai bine de 10 ani in urma de Camera de Comert si Industrie Covasna, prin care firmele din municipii și orașe care dețin cladiri pot recupera o parte din sumele date la bugetul local. Presedintele CCI Covasna, Edler Andras, a subliniat ca este la latitudinea…

- Cea de-a XXVII-a ediție a Ezoteric Fest, organizat de Expo Timișoara Internațional in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie si Agricultura Timiș, se va desfașura la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș in perioada 10-12 noiembrie 2023. La Ezoteric Fest, „un festival pentru o minte liniștita,…