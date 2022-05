Stiri pe aceeasi tema

Rusia intenționeaza sa organizeze "referendumuri" in orașele Donețk și Luhansk din estul Ucrainei, potrivit publicației letone Meduza, care citeaza surse apropiate Kremlinului, noteaza Sky News.

Organizația pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) a spus sambata ca incearca sa obțina eliberarea mai multor membri ai personalului Misiunii Speciale de Monitorizare (SMM) care au fost reținuți in estul Ucrainei, transmite Reuters. „OSCE este extrem de ingrijorata de faptul ca o serie de membri…

Karl Nehammer, cancelarul Austriei, a apreciat, joi, dupa intalnirile cu presedintii Ucrainei si Rusiei, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, ca inca mai exista o fereastra pentru pace, dar luptele vor fi mai grele inainte de a se ajunge pana la ea, informeaza APA, DPA și Agerpres . „Ambele parti se…

Rusia continua pregatirile pentru o ofensiva in estul Ucrainei si asediul orasului-port strategic Mariupol de la Marea Azov, arata Statul Major al armatei ucrainene intr-un nou raport cu privire la situatia de pe front, potrivit EFE.

Una dintre cladirile Universitații Naționale Vladimir Dal din Sieverodonețk, regiunea Luhansk, estul Ucrainei, a fost avariata de bombardamentele forțelor ruse, a transmis guvernatorul Serghei Haidai, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. „Zilele trecute, ca urmare a unui obuz trimis de ocupanții…

Ucraina iși va putea proteja mai bine cerul de forțele inamice deoarece va primi echipamente militare "super moderne" din partea SUA și a Marii Britanii, a declarat vineri ambasadorul Ucrainei in Japonia, Sergiy Korsunsky, conform Reuters, scrie Mediafax.

"Ceea ce incercam cu aliatii nostri este sa slabim economia rusa, sa oprim finantarea pe care presedintele rus Vladimir Putin o foloseste pentru masina sa de razboi. Am aplicat sanctiuni asupra Bancii Centrale Ruse, asupra sistemului SWIFT, am inghetat active bancare, de fapt, Marea Britanie ingheaza…

In gara din Liov, mii de ucraineni care vor sa paraseasca țara așteapta trenurile care sa-i duca departe de tirurile de artilerie și bombele ce explodeaza de zile intregi in toata Ucraina. De cand Rusia a decis sa porneasca asaltul in Ucraina, joi, 24 februarie 2022, dupa ce a recunoscut cele doua regiuni…