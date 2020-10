O grupare infractionala specializata in furturi din bancomate prin detonarea acestora cu materiale sau substante explozibile a fost destructurata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Galati, in urma unui flagrant in noaptea de 21 spre 22 octombrie, la Vulturu, in judetul Vrancea, a informat institutia.



"La data de 22.10.2020, procurorii DIICOT Galati impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciilor de Investigatii Criminale ale Inspectoratelor de Politie Judetene Galati si Vrancea…