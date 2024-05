Votul pentru Nicușor Dan pe 9 Iunie: un pariu pierdut pentru București Pe 9 iunie, bucureștenii sunt chemați sa iși exprime opțiunea pentru viitorul edil al capitalei. Dar un vot pentru Nicușor Dan, actualul primar general, ar putea fi echivalentul aruncarii buletinului de vot intr-un abis fara fund. In septembrie, acesta ar putea deveni definitiv incompatibil cu funcția, conform unui proces aflat pe rol cu Agenția Naționala […] The post Votul pentru Nicușor Dan pe 9 Iunie: un pariu pierdut pentru București appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

