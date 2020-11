Stiri pe aceeasi tema

- Italia se indrepta catre carantina totala. Decizia va fi luata in 15 noiembrie, daca numarul contaminarilor nu se reduce pana atunci. De miercuri intra in vigoare noi restricții in anumite zone.Ipoteza carantinei totale este pe masa autoritaților, scrie Corriere della Sera. Nu doar pentru…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a decis marți seara ca municipiul Gherla sa intre in carantina totala din cauza riscului epidemiologic de ”gravitate maxima”. Articolul Gherla, in carantina totala! Risc epidemiologic de gravitate maxima apare prima data in Someșeanul.ro .

- Belgia intra de duminica in carantina totala, timp de o luna, pe fondul crizei de personal medical si a paturilor de la ATI. Spitalele si laboratoarele de testare si-au depasit capacitatea, iar numarul internarilor zilnice se dubleaza la fiecare opt zile.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca, pana in prezent, Romania a gestionat bine pandemia COVID-19... The post Iohannis: Situația nu ne duce cu gandul la o carantina/ Nu cred ca circulația pe timp de noapte raspandește pandemia/ Nu s-a discutat despre stare de urgența de Craciun appeared…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Palatul Cotroceni, intrebat daca ar trebui ca și in București, ca in alte țari europene precum Spania și Franța, sa se impuna ramanerea oamenilor in casa in anumite intervale orare, ca aceasta posibilitate nu este exclusa. Totodata, șeful statului a amintit…

- Carantina ”trebuie sa fie riguroasa si ampla pentru a avea impactul de care avem nevoie”, a subliniat intr-o conferinta de presa Mark Drakeford. ”Toata lumea va fi obligata sa stea acasa in Tara Galilor”, a anuntat el. Sectiile de terapie intensiva din Tara galilor sunt deja ”saturate”,…

- Președintele Klaus Iohannis este acuzat de fostul premier Viorica Dancila ca „a introdus cuvinte noi in vocabularul limbii romane”, dand exemplu cuvantul „giroscop”, relateaza Digi 24.In cadrul emisiunii „Studio Politic” de marți seara, de la Digi 24, Viorica Dancila a declarat ca nu doar ea a facut…

- 11 copii de la o casa de tip familial din Teaca – aflati de doua saptamani in carantina – vor fi nevoiți sa intre din nou in izolare. Inițial o educatoare dintr-o casa de tip familial vecina a fost depistata cu noul coronavirus. Acum infecția s-a confirmat și la unul dintre copii. Potrivit ȘtiriPeSurse.ro…