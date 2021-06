Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) estimeaza ca persoanele din categorii vulnerabile vor avea nevoie de un rapel anual impotriva Covid-19. In aceasta categorie intra oamenii in varsta sau cei cu boli cronice. Conform Reuters, pana in prezent companiile Moderna și Pfizer/BioNTech au anunțat ca pe viitor va fi nevoie de o a treia doza de vaccin anti – coronavirus. Dovezile științifice in acest sens nu sunt insa inca concludente. Documentul citat de Reuters arata ca OMS considera ca cel mai probabil scenariu este acela in care persoanele din categorii de risc vor trebui sa fie vaccinate anual…