Stiri pe aceeasi tema

- Volumul de memorii ''Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man'' (''Prea mult si niciodata suficient: Cum l-a creat familia mea pe cel mai periculos om din lume''), de Mary L. Trump, nepoata presedintelui american, a stabilit…

- Presa americana a publicat marti extrase din cartea in care Mary Trump, nepoata presedintelui Donald Trump, il prezinta pe acesta ca pe un mincinos narcisist, semnaleaza AFP. Volumul intitulat "Prea mult si niciodata destul: cum a creat familia mea omul cel mai periculos din lume" (Too Much and Never…

- Un judecator din New York a blocat marti temporar publicarea unei carti scrise de Mary Trump, nepoata presedintelui Donald Trump, carte ce urma sa apara la 28 iulie si care se anunta stanjenitoare pentru miliardarul de la Casa Alba, cu trei luni inaintea alegerilor din noiembrie, transmite AFP.Intr-o…

- Donald Trump primește o lovitura chiar din partea nepoatei sale! Mary Trump va publica la finalul lunii iulie o carte despre secrete familiei sale, intitulata „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man”.

- Un frate al presedintelui american Donald Trump, Robert S. Trump, a facut recurs in justitie cu scopul de a bloca publicarea unei carti explozive despre familie, scrisa de catre o nepoata a locatarului Casei Albe, Mary Trump, dezvaluie The New York Times (NYT), relateaza AFP, potrivit news.ro.Cartea…

- Un frate al lui Donald Trump a intentat un proces pentru a incerca sa blocheze publicarea unei carti potential explozive scrise de o nepoata a presedintelui american despre familia lor, scrie marti New York Times, relateaza AFP. Cartea denumita "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's…

- Nepoata lui Donald Trump se pregateste sa publice memorii care arunca "o lumina cruda asupra istoriei sumbre" a familiei presedintelui american, conform editurii unde va aparea cartea, relateaza AFP.Scrisa de Mary Trump, 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous…

- Nepoata lui Donald Trump se pregateste sa publice memorii care arunca "o lumina cruda asupra istoriei sumbre" a familiei presedintelui american, conform editurii unde va aparea cartea, relateaza AFP. Scrisa de Mary Trump, 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's…