- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat, duminica seara, ca a avut o "intalnire speciala" cu militari din armata ucraineana, in cadrul careia au discutat aspecte referitoare la apararea țarii."Astazi (duminica, n.r.), a avut loc o intalnire cu militarii - o intalnire militara speciala,…

- Șeful MAE a avut o intalnire cu reprezentanții comunitații romanești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Temele abordate au fost despre imbunatațirea legaturilor cu comunitatea romaneasca, a calitații serviciilor consulare și a sprijinului in vederea promovarii culturii romanești

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut joi organizarea unei intrevederi intre oficiali chinezi si ucraineni pentru a discuta despre initiativa de pace elaborata de Administratia de la Beijing, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski l-a invitat pe seful Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, la Bahmut, pentru a vedea situatia din zona si a intelege faptul ca nu exista neutralitate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a mulțumit omologului sau american Joe Biden pentru „decizia puternica” de a trimite 31 de tancuri M1 Abrams la Kiev, scrie CNN.Zelenski a declarat ca este recunoscator poporului american, descriind vestea ca fiind „un pas important pe calea spre victorie”.Șeful…

- Directorul CIA Bill Burns s-a intalnit in secret cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev inainte ca Putin sa declanșeze invazia anul trecut ca sa il informeaze despre un subiect care l-a luat prin surprindere pe liderul ucrainean: rușii complotau sa il asasineze, informeaza Insider.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in mesajul sau de marti seara ca situatia in Donetk ramane dificila. In același timp, Zelenski i-a incurajat pe soldații ucraineni care apara orașul Soledar.Zelenski a avertizat ca Rusia nu se da in laturi de la nimic si se pregateste de o noua escaladare,…

