"Nu am discutat niciodata cu presedintele din pozitia de quid pro quo (favor in schimbul unui favor -n.red.). Eu nu fac asa ceva..., nu vreau sa parem cersetori", a declarat Volodimir Zelenski luni seara, conform agentiei Associated Press, citata de stiripesurse.ro.



Donald Trump a salutat imediat declaratia liderului de la Kiev. "Presedintele Ucrainei tocmai a anuntat ca presedintele Trump nu a facut nimic rau fata de Ucraina ori in interactiunile si discutiile telefonice", a afirmat Donald Trump prin Twitter.



Conversatia telefonica pe care Donald Trump a avut-o pe 25 iulie…