Reparația celui mai important nod rutier din nordul țării a fost finalizată A avut loc recepția la terminarea lucrarilor de reparație a celui mai important nod rutier din nordul țarii, amplasat pe drumul M5 fr. cu Ucraina- Criva – Balți – Chișinau – Tiraspol – fr. cu Ucraina, km 133,71. Comisia de recepție, formata din reprezentanți ai Administrației de Stat a Drumurilor, companiei de proiectare și antreprenorului, au stabilit ca lucrarile a fost executate in conformit Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

