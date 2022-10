Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) au votat, vineri, sa faca o excepție pentru a-i permite liderului ucrainean Volodimir Zelenski sa se adreseze saptamana viitoare Adunarii Generale prin videoconferința, in ciuda opoziției Rusiei, relateaza The Guardian citand AFP. Dintre cele 193…

- Autoritatile ucrainene au spus ca in prezent sunt transportate mai multe cereale pe Dunare decat in orice alt moment de la inceputul razboiului in urma cu sase luni, relateaza Agerpres conform DPA. Numai sambata, 11 nave au ajuns in porturile Ismail, Reni si Ust-Dunaisk de la Dunare. Acestea au incarcat…

- Guvernul Kazahstanului a decis sa suspende pentru un an vanzarea produselor militare in strainatate. Exportul de tehnica militara va fi blocat pana la sfarșitul lunii august 2023, a anunțat serviciul de presa al șefului guvernului din Kazahstan, citat de Ukrainska Pravda . „Prim-ministrul Republicii…

- Prima nava cu incarcatura autorizata de cereale ucrainene de la inceputul razboiului, pe 24 februarie, a ajuns marti seara la Istanbul, relateaza AFP. Plecat de la Odesa, in sudul Ucrainei, luni dimineata, cu 26.000 de tone de porumb cu destinatia Liban, Razoni, un cargo sub pavilionul Sierra-Leone,…

- Luni, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca este ”prea devreme” pentru a se bucura dupa reluarea exporturilor de cereale ucrainene din portul Odesa, care a fost unanim salutata, scrie AFP cu referire la Agerpres . „In momentul de fata, este prea devreme pentru a trage concluzii si…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat luni ca este "prea devreme" sa se bucure dupa reluarea exporturilor de cereale ucrainene din portul Odesa salutata unanim, scrie AFP. "In momentul de fata, este prea devreme sa tragem concluziile si sa facem previziuni", a declarat el in alocutiunea…

- O prima nava cu cereale ucrainene ar putea pleca luni din portul ucrainean Odesa, conform acordului incheiat cu Rusia pe 22 iulie, a anuntat duminica presedintia turca, in timp ce la Kiev presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat ca in urma invaziei ruse anul acesta recolta de cereale ar putea…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat duminica ca navele care vin in porturile din Ucraina pentru a ridica cereale suplimentare vor fi „inspectate pentru a se asigura ca nu aduc arme”. Intr-o adresa catre Liga Araba de la Cairo, Lavrov a spus ca orice nave care poarta arme ar fi „in detrimentul…