Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat, joi, 23 martie, la Herson, unde a vizitat o parte din infrastructura distrusa de trupele ruse, au relatat surse ale Biroului prezidential de la Kiev pe contul acestuia de Twitter, potrivit EFE si AFP.

- Joe Biden a sosit la Kiev pentru a se intalni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrie The Guardian. Itinerariul public al președintelui american sugera ca acesta va vizita Polonia, insa președintele american tocmai a ajuns in capitala Ucrainei. Biden’s here — on walkabout in central Kyiv.…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a declarat ca presedintele Volodimir Zelenski i-a cerut sa ramana in functie, dupa ce un scandal de coruptie a afectat ministerul sau si i-a pus sub semnul intrebarii portofoliul, la un moment dat existand voci care sugerau ca va fi demis, relateaza…

- Dorința copiilor de a nu-și vedea bunicii primeaza in fața beneficiilor menținerii relațiilor intergeneraționale, a stabilit Curtea Suprema din Italia intr-un proces deschis de parinții a doi copii impotriva deciziei unei instanțe inferioare care i-a obligat pe copii sa petreaca timp cu bunicii paterni,…

- Locuitorii capitalei Kiev au fost sfatuiti sa se indrepte spre adaposturile antiaeriene vineri dimineata, in timp ce sirenele rasuna in tot orasul, la o zi dupa ce Rusia a desfasurat cel mai mare atac aerian de cand a inceput razboiul, in februarie. La putin timp dupa ora 2.00, autoritatile orasului…

- Kremlinul a respins miercuri planul de pace in 10 puncte al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si a afirmat ca propunerile de a pune capat conflictului din Ucraina trebuie sa tina cont de „noua realitate” a anexarii regiunilor Donetk, Luhansk, Herson si Zaporojie de catre Rusia, transmite Reuters.„Nu…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca luptele din regiunile estice Bahmut, Kreminna și alte zone din Donbas sunt "dificile și dureroase" pentru trupele ucrainene, transmite The Guardian.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunta sambata un act de ”teroare” rusesc, menit sa-i ”intimideze” pe ucraineni, in urma unui bombardament in centrul orasului Herson, in sudul Ucrainei, soldat cu cel putin cinci morti si 20 de raniti, relateaza AFP. ”Sambata dimineata, in Ajunul Craciunului,…