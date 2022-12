Stiri pe aceeasi tema

- Un soldat ucrainean i-a prezentat marți președintelui Volodimir Zelenski un steag semnat de trupele de pe front, drept cadou pentru președintele Joe Biden și Congresul SUA, in semn de mulțumire pentru armele care le-au fost trimise, scrie CNN.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este in drum spre Washington pentru o vizita oficiala. Casa Alba a transmis ca presedintele Biden va anunta un nou pachet de asistenta militara pentru Ucraina. Presedintele Zelenski se va intalni cu Biden la Casa Alba si se va adresa Congresului. SUA isi…

- SUA vor trimite un nou ajutor militar, de doua miliarde de dolari, Ucrainei, care va include o baterie de rachete Patriot. Aceasta va avea loc in contextul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Alba, unde se va intalni cu Joe Biden. Vladimir Putin este așteptat sa-și anunțe miercuri…

- Cel mult 13.000 de militari ucraineni au fost ucisi de la declansarea invaziei de catre Rusia, in februarie, a afirmat joi un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza AFP. „Avem estimari oficiale din partea Statului Major (…). Acestea se situeaza intre 10.000 (…) si 13.000…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis marti americanilor „sa mentina o unitate de neclintit” pana la „restabilirea pacii” in Ucraina, in contextul in care marti au loc alegeri cruciale la jumatate de mandat in SUA, al caror rezultat ar putea afecta sprijinul Washingtonului pentru Kiev,…

- Moscova este dispusa sa discute cu SUA, cu Franța si cu Papa Francisc pentru a se gasi o solutie la situatia creata de campania militara rusa din Ucraina, a anunțat marti Kremlinul, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Dmitri Peskov, potrivit agenției spaniole de presa EFE, preluata de Agerpres .…

- Kremlinul a declarat marti ca se asteapa la o si mai mare ‘confruntare’ cu Occidentul, inaintea unui summit virtual de urgenta al G7 (Grupul celor sapte natiuni puternic industrializate – SUA, Franta, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie si Canada) prevazut sa aiba loc in cursul zilei si consacrat…