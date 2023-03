Volkswagen vrea să producă 3 milioane de vehicule electrice mici la cele două fabrici ale sale din Spania, între 2025 şi 2030 Producatorul german de automobile promoveaza electrificarea productiei sale si intentioneaza sa construiasca o fabrica de baterii in Spania. Griffiths a declarat ca SEAT isi propune, pe termen mediu, sa asambleze 500.000 de masini electrice pe an, la uzina SEAT din Martorell, din apropierea Barcelonei. Nu taierea locurilor de munca la fabrica este prioritatea SEAT, a adaugat el. Griffiths a spus intr-o conferinta de presa ca producatorul auto lucreaza din greu pentru a aduce o a doua platforma pentru productia de vehicule electrice la Martorell, care ar creste competitivitatea. Volkswagen a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

