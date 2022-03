Stiri pe aceeasi tema

- Pretul petrolului Brent a atins miercuri 112 dolari pe baril, un nou maxim atins din 2014, chiar daca mai multe state dezvoltate au anuntat ca vor elibera 60 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice. Statele Unite si Uniunea Europeana au impus Rusiei sanctiuni dure pentru invadarea Ucrainei,…

- Incepand cu 2021, conceptul de Metaverse a fost discutat pe larg. Acesta se refera la internetul accesat prin intermediul ochelarilor de realitate virtuala (VR) și de realitate augmentata (AR). Metaverse este considerat a fi platforma de calcul mobila de ultima generație. Conform experților, platforma…

- Producatorul auto a spus ca rechemarea acopera vehiculele Chrysler Pacifica Hybrid 2017-2018. Toate vehiculele care au luat foc erau parcate si oprite, in timp ce opt erau conectate la incarcatoare. Stellantis a spus ca nu cunoaste vreo ranire sau accidente asociate acestor evenimente. Compania sfatuieste…

- Tesla recheama 26.681 de vehicule din cauza software-ului defect de degivrare a parbrizului care ar putea reduce vizibilitatea, a anuntat miercuri Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi, potrivit CNBC. Numai vehiculele Model 3, Model S, Model X și model Y 2020-22 din 2021…

- Sandu Geamanu, unul dintre cei mai temuți infractori romani, care s-a impus in fruntea lumii interlope bucureștene inca din primii ani de dupa Revoluție, s-a inscris la școala dupa ce a primit o condamnare de 27 de detenție, pentru o crima. Cu toate ca a incercat sa-și termine liceul și se pregatea…

- „Imi aduc aminte ca zambeam cand ma gandeam ca mie nu mi se va intampla așa ceva, dar mi-a venit factura de 3 ori și jumatate mai mare, pe persoana fizica. Pana acum, in lunile reci, atunci cand era foarte frig afara, consumul nu depașea 700 de lei. Acum, mi-a venit 2.300 de lei factura. Eu am facut…

- Retailerul suedez Ikea a confirmat joi cresterea cu 10% a pretului mediu al produselor sale in magazinele din Marea Britanie, din cauza cresterii costurilor in lanturile de aprovizionare, transmit PA Media si DPA. Compania sustine ca a fost fortata sa majoreze preturile in Regatul Unit mai…

- Sute de oameni, localnici si turisti cazati la Azuga si Busteni nu au avut apa la robinet de sarbatori. De vina ar fi o serie de defectiuni majore la statia de alimentare cu apa, recunoaste compania care asigura acest serviciu. Problema este ca intreruperile se tot repeta, spun cei din zona, si nu exista…